Где можно читать оперативные новости по Футболу?

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Где можно читать оперативные новости по Футболу?

Новое сообщение Dima » 29 янв 2025, 05:01

Футбол — это святое, но везде инфа разная. Где можно читать оперативные и честные новости без жёлтой утки?


Dima
Писатель
 
Сообщения: 87
Зарегистрирован: 16 апр 2019, 13:38
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