ТрублаевскаАнфиса » 04 фев 2025, 17:42

Здравствуйте. Моё массажное кресло Yamaguchi перестало работать должным образом: некоторые режимы не включаются, ролики двигаются рывками, а пульт управления не всегда реагирует на команды. Ищу надёжный сервисный центр в Ростове-на-Дону, где смогут быстро провести диагностику и устранить проблему. Может, кто-то уже сталкивался с подобной ситуацией и подскажет, куда лучше обратиться?