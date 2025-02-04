Поломка массажного кресла Yamaguchi

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Поломка массажного кресла Yamaguchi

Новое сообщение ТрублаевскаАнфиса » 04 фев 2025, 17:42

Здравствуйте. Моё массажное кресло Yamaguchi перестало работать должным образом: некоторые режимы не включаются, ролики двигаются рывками, а пульт управления не всегда реагирует на команды. Ищу надёжный сервисный центр в Ростове-на-Дону, где смогут быстро провести диагностику и устранить проблему. Может, кто-то уже сталкивался с подобной ситуацией и подскажет, куда лучше обратиться?


ТрублаевскаАнфиса
 
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Re: Поломка массажного кресла Yamaguchi

Новое сообщение Костя Зорин » 04 фев 2025, 17:44

Рекомендую сервисный центр, специализирующийся на ремонте массажных кресел yamaguchi. Здесь выполняют полную диагностику, устраняют неисправности с роликовым механизмом, воздушными подушками, электроникой и системой управления. Все работы проводятся с использованием оригинальных запчастей, а на ремонт предоставляется гарантия. Опытные мастера выполняют работу оперативно, чтобы кресло снова радовало вас комфортом. Дополнительно можно заказать профилактическое обслуживание, чтобы избежать будущих поломок.
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