В Питере интересуют сап-прогулки для души.

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В Питере интересуют сап-прогулки для души.

Новое сообщение bodrovgerman » 06 фев 2025, 10:31

В Питере интересуют сап-прогулки для души. Кто организует такие мероприятия с профессиональными гидами?


bodrovgerman
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Зарегистрирован: 28 ноя 2023, 16:49
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