Нужен хороший тепловизор для охоты

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Нужен хороший тепловизор для охоты

Новое сообщение Laiving » 09 фев 2025, 15:32

Нужен хороший тепловизор для охоты, важно качество картинки и дальность. Где купить проверенный прицел с нормальной гарантией?


Laiving
Фанат
 
Сообщения: 148
Зарегистрирован: 27 июн 2021, 19:09
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Праздники, развлечения, досуг

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot], Рибон и гости: 5

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group