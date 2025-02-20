Как найти психолога, который действительно поможет?
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Как найти психолога, который действительно поможет?
Специалистов полно, но как понять, что человек не просто выслушает, а реально решит проблему? На что смотреть при выборе?
- Kanniga
- Фанат
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- Сообщения: 143
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 19:06
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