Как найти психолога, который действительно поможет?

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Как найти психолога, который действительно поможет?

Новое сообщение Kanniga » 20 фев 2025, 17:13

Специалистов полно, но как понять, что человек не просто выслушает, а реально решит проблему? На что смотреть при выборе?


Kanniga
Фанат
 
Сообщения: 143
Зарегистрирован: 28 июн 2021, 19:06
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