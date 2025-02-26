Где отметить день рождения в СПб необычно и недорого?

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Где отметить день рождения в СПб необычно и недорого?

Новое сообщение serega2510 » 26 фев 2025, 04:54

Здравствуйте, хочу спросить ваше мнение и совет небольшой. Вы как считаете, какие современные форматы празднования дня рождения сейчас популярны в Санкт-Петербурге, и как выбрать наиболее подходящий под свой бюджет и предпочтения? Где отметить день рождения в СПб необычно и недорого?


serega2510
Фанат
 
Сообщения: 109
Зарегистрирован: 26 ноя 2024, 02:44
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Праздники, развлечения, досуг

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: serega2510 и гости: 4

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group