Где отметить день рождения в СПб необычно и недорого?
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Где отметить день рождения в СПб необычно и недорого?
Здравствуйте, хочу спросить ваше мнение и совет небольшой. Вы как считаете, какие современные форматы празднования дня рождения сейчас популярны в Санкт-Петербурге, и как выбрать наиболее подходящий под свой бюджет и предпочтения? Где отметить день рождения в СПб необычно и недорого?
- serega2510
- Фанат
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- Сообщения: 109
- Зарегистрирован: 26 ноя 2024, 02:44
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