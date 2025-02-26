serega2510 » 26 фев 2025, 04:54

Здравствуйте, хочу спросить ваше мнение и совет небольшой. Вы как считаете, какие современные форматы празднования дня рождения сейчас популярны в Санкт-Петербурге, и как выбрать наиболее подходящий под свой бюджет и предпочтения? Где отметить день рождения в СПб необычно и недорого?