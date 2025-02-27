Где отметить день рождения в Екатеринбурге?

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Где отметить день рождения в Екатеринбурге?

Новое сообщение serega2510 » 27 фев 2025, 09:33

Здравствуйте, дорогие форумчане, можете меня выручить пожалуйста. Какие необычные и нестандартные места для празднования дня рождения можно найти в Екатеринбурге, помимо обычных ресторанов и кафе? Как найти реально хорошее место?


serega2510
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Re: Где отметить день рождения в Екатеринбурге?

Новое сообщение vane4ka » 27 фев 2025, 10:31

Решили отпраздновать мой день рождения в необычной обстановке, и выбор пал на Getweekend. Этот сервис стал настоящей находкой! Мы сразу увидели множество вариантов, от уютных кулинарных студий до различных квестов. Очень понравилось, что можно легко фильтровать предложения по цене, количеству гостей и даже типу заведения - будь то банкетный зал или тематический вечер. Все подробности были описаны чётко и понятно, так что мы быстро узнать, где отметить день рождения в Екатеринбурге https://dr-ekb.ru/ А ещё нам помогли с организацией - перейдя на сайте по ссылке забронировали место и нам предложили идеи для развлекательной программы. Всё прошло замечательно только благодаря Getweekend.

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vane4ka
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