serega2510 » 27 фев 2025, 09:33

Здравствуйте, дорогие форумчане, можете меня выручить пожалуйста. Какие необычные и нестандартные места для празднования дня рождения можно найти в Екатеринбурге, помимо обычных ресторанов и кафе? Как найти реально хорошее место?