Сеть цветочных салонов в Санкт-Петербурге
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Сеть цветочных салонов в Санкт-Петербурге
Ребята, кто может опытом поделиться, буду вам очень благодарен. Мне надо купить цветы, надо также обязательно чтобы они свежие были и очень долго простояли. Сеть цветочных салонов в Санкт-Петербурге можете посоветовать хорошую? Где вы обычно покупаете цветы?
- serega2510
- Фанат
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- Сообщения: 114
- Зарегистрирован: 26 ноя 2024, 02:44
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