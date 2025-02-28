serega2510 » 28 фев 2025, 17:30

Ребята, кто может опытом поделиться, буду вам очень благодарен. Мне надо купить цветы, надо также обязательно чтобы они свежие были и очень долго простояли. Сеть цветочных салонов в Санкт-Петербурге можете посоветовать хорошую? Где вы обычно покупаете цветы?