Куда сходить в Москве на кураторские экскурсии?
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • 1 сообщение • Страница 1 из 1
Куда сходить в Москве на кураторские экскурсии?
Много слышала хорошего про кураторские экскурсии , а в Москве можно на них сходить?
- zamlina
- Писатель
-
- Сообщения: 85
- Зарегистрирован: 17 сен 2024, 09:29
-
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в Праздники, развлечения, досуг
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9