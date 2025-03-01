serega2510 » 01 мар 2025, 05:59

Доброе утро, у меня вопрос мой весь в название темы поместился. Помогите сориентировать, где провести корпоратив в Тюмени? Очень прошу, пишите свои рекомендации только по личному опыту пожалуйста.