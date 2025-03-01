Где провести корпоратив в Тюмени

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Где провести корпоратив в Тюмени

Новое сообщение serega2510 » 01 мар 2025, 05:59

Доброе утро, у меня вопрос мой весь в название темы поместился. Помогите сориентировать, где провести корпоратив в Тюмени? Очень прошу, пишите свои рекомендации только по личному опыту пожалуйста.


serega2510
Фанат
 
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Зарегистрирован: 26 ноя 2024, 02:44
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