Где провести корпоратив в Тюмени
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • 1 сообщение • Страница 1 из 1
Где провести корпоратив в Тюмени
Доброе утро, у меня вопрос мой весь в название темы поместился. Помогите сориентировать, где провести корпоратив в Тюмени? Очень прошу, пишите свои рекомендации только по личному опыту пожалуйста.
- serega2510
- Фанат
-
- Сообщения: 116
- Зарегистрирован: 26 ноя 2024, 02:44
-
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в Праздники, развлечения, досуг
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 13