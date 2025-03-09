Можно написать записку Матроне Московской?

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Можно написать записку Матроне Московской?

Новое сообщение stepanben » 09 мар 2025, 01:14

Можно написать записку Матроне Московской? не знаю, как правильно оформить и куда передать. Кто может подсказать?


stepanben
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Сообщения: 95
Зарегистрирован: 28 окт 2023, 20:06
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