Занимаюсь ювелиркой, хочу быть в теме рынка и новинок

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Занимаюсь ювелиркой, хочу быть в теме рынка и новинок

Новое сообщение Dima » 09 мар 2025, 16:03

Занимаюсь ювелиркой, хочу быть в теме рынка и новинок. Есть ассоциации, где можно получить полезные контакты и знания?


Dima
Писатель
 
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Зарегистрирован: 16 апр 2019, 13:38
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Re: Занимаюсь ювелиркой, хочу быть в теме рынка и новинок

Новое сообщение Kumar » 09 мар 2025, 18:39

Если хочется разобраться в мире драгоценностей, то полезно. Хотя для обычного покупателя разницы особой нет – главное, чтобы золото было не пластмассовое.
Kumar
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