Занимаюсь ювелиркой, хочу быть в теме рынка и новинок
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Занимаюсь ювелиркой, хочу быть в теме рынка и новинок
Занимаюсь ювелиркой, хочу быть в теме рынка и новинок. Есть ассоциации, где можно получить полезные контакты и знания?
- Dima
- Писатель
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- Сообщения: 95
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 13:38
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Re: Занимаюсь ювелиркой, хочу быть в теме рынка и новинок
Если хочется разобраться в мире драгоценностей, то полезно. Хотя для обычного покупателя разницы особой нет – главное, чтобы золото было не пластмассовое.
- Kumar
- Читатель
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- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 19 янв 2024, 23:44
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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