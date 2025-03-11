Нужно остановиться в Москве на пару дней — чтоб номер чистый
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Нужно остановиться в Москве на пару дней — чтоб номер чистый
Нужно остановиться в Москве на пару дней — чтоб номер чистый, не шумно и по цене норм. Может, подскажете, кто где останавливался недавно?
- Kumar
- Читатель
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- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 19 янв 2024, 23:44
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Re: Нужно остановиться в Москве на пару дней — чтоб номер чистый
Если нужно просто переночевать, вариантов много. Если хочется нормально отдохнуть, смотри по отзывам, а то бывает, что на фото одно, а в реальности совсем другое.
- Harlitood
- Фанат
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- Сообщения: 109
- Зарегистрирован: 01 ноя 2023, 03:31
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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