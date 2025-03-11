Нужно остановиться в Москве на пару дней — чтоб номер чистый

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Нужно остановиться в Москве на пару дней — чтоб номер чистый

Новое сообщение Kumar » 11 мар 2025, 12:37

Нужно остановиться в Москве на пару дней — чтоб номер чистый, не шумно и по цене норм. Может, подскажете, кто где останавливался недавно?


Kumar
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Re: Нужно остановиться в Москве на пару дней — чтоб номер чистый

Новое сообщение Harlitood » 11 мар 2025, 14:45

Если нужно просто переночевать, вариантов много. Если хочется нормально отдохнуть, смотри по отзывам, а то бывает, что на фото одно, а в реальности совсем другое.
Harlitood
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