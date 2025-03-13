Хочу заказать римские шторы в зал, но чтоб красивые и не как в офисе!
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Хочу заказать римские шторы в зал, но чтоб красивые и не как в офисе!
Хочу заказать римские шторы в зал, но чтоб красивые и не как в офисе! Подскажите, кто где брал, чтоб с установкой и ткань нормальная?
- stepanben
- Писатель
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- Сообщения: 97
- Зарегистрирован: 28 окт 2023, 20:06
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