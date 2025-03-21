У кого заказать оформление выставки?

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У кого заказать оформление выставки?

Новое сообщение gaps » 21 мар 2025, 09:19

В своем частном музее хотим организовать выставку , кто нам все красиво оформит?


gaps
Фанат
 
Сообщения: 168
Зарегистрирован: 31 авг 2024, 08:15
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Re: У кого заказать оформление выставки?

Новое сообщение zamlina » 21 мар 2025, 09:50

компании , которые занимаются музейным проектированием , вам оформят выставку в музеи
zamlina
Писатель
 
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 17 сен 2024, 09:29
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