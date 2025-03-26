нужна хорошая программа для IP-камер видеонаблюдения

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нужна хорошая программа для IP-камер видеонаблюдения

Новое сообщение Paris » 26 мар 2025, 09:47

Есть камеры, но нужна хорошая программа для удобного просмотра и хранения записей. Кто подскажет, какие софты действительно удобные?


Paris
Фанат
 
Сообщения: 172
Зарегистрирован: 28 июн 2021, 00:21
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