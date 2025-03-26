нужна хорошая программа для IP-камер видеонаблюдения
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нужна хорошая программа для IP-камер видеонаблюдения
Есть камеры, но нужна хорошая программа для удобного просмотра и хранения записей. Кто подскажет, какие софты действительно удобные?
- Paris
- Фанат
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- Сообщения: 172
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 00:21
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