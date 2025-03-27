Запретят ли закись азота в России?

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Запретят ли закись азота в России?

Новое сообщение Yondo » 27 мар 2025, 20:46

Читал, что в некоторых странах начали запрещать продажу закиси азота частным лицам. Кто-нибудь знает, есть ли такие ограничения у нас или собираются ли их вводить?


Yondo
 
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Re: Запретят ли закись азота в России?

Новое сообщение Ugondy » 27 мар 2025, 20:57

Пока в России закись азота официально не запрещена, но к её распространению начали относиться строже. Тем не менее в свободной продаже можно найти пищевую закись азота, например, вот тут https://azotzakismsc.ru , но если введут дополнительные ограничения, могут оставить только продажу для юридических лиц или лицензированных организаций, так что не мешкайте.
Ugondy
 
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Зарегистрирован: 27 мар 2025, 20:47
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