Запретят ли закись азота в России?
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Запретят ли закись азота в России?
Читал, что в некоторых странах начали запрещать продажу закиси азота частным лицам. Кто-нибудь знает, есть ли такие ограничения у нас или собираются ли их вводить?
- Yondo
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 27 мар 2025, 20:43
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Re: Запретят ли закись азота в России?
Пока в России закись азота официально не запрещена, но к её распространению начали относиться строже. Тем не менее в свободной продаже можно найти пищевую закись азота, например, вот тут https://azotzakismsc.ru , но если введут дополнительные ограничения, могут оставить только продажу для юридических лиц или лицензированных организаций, так что не мешкайте.
- Ugondy
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 27 мар 2025, 20:47
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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