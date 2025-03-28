Думаю обновить телефон, Xiaomi нравится

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Думаю обновить телефон, Xiaomi нравится

Новое сообщение Kumar » 28 мар 2025, 15:06

Думаю обновить телефон, Xiaomi нравится по цене и характеристикам. Где лучше покупать, чтобы не наткнуться на подделку?


Kumar
Читатель
 
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 19 янв 2024, 23:44
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Re: Думаю обновить телефон, Xiaomi нравится

Новое сообщение Paris » 28 мар 2025, 16:04

Если нужен топ за свои деньги – норм вариант. Но сразу смотри, какая прошивка, а то китайские версии требуют танцев с бубном.
Paris
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Сообщения: 174
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Re: Думаю обновить телефон, Xiaomi нравится

Новое сообщение Axilless » 28 мар 2025, 16:09

Если нужен топ за свои деньги – норм вариант. Но сразу смотри, какая прошивка, а то китайские версии требуют танцев с бубном.
Axilless
Фанат
 
Сообщения: 119
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