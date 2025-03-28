Думаю обновить телефон, Xiaomi нравится
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Думаю обновить телефон, Xiaomi нравится
Думаю обновить телефон, Xiaomi нравится по цене и характеристикам. Где лучше покупать, чтобы не наткнуться на подделку?
- Kumar
- Читатель
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- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 19 янв 2024, 23:44
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Re: Думаю обновить телефон, Xiaomi нравится
Если нужен топ за свои деньги – норм вариант. Но сразу смотри, какая прошивка, а то китайские версии требуют танцев с бубном.
- Paris
- Фанат
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- Сообщения: 174
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 00:21
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Re: Думаю обновить телефон, Xiaomi нравится
Если нужен топ за свои деньги – норм вариант. Но сразу смотри, какая прошивка, а то китайские версии требуют танцев с бубном.
- Axilless
- Фанат
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- Сообщения: 119
- Зарегистрирован: 27 июн 2021, 09:55
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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