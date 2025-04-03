Что необычного можно подарить сестре?

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Что необычного можно подарить сестре?

Новое сообщение hurteseg » 03 апр 2025, 14:42

У сестры скоро день рождение и какой ей преподнести необычный подарок ?


hurteseg
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Re: Что необычного можно подарить сестре?

Новое сообщение beml » 03 апр 2025, 16:36

своими руками вам стоит сделать подарок и тогда точно будет необычный
beml
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Re: Что необычного можно подарить сестре?

Новое сообщение zamlina » 03 апр 2025, 18:30

Если вы решили сделать необычный подарок для сестры , то Я бы вам посоветовала эту компанию https://tvoiekino.ru/services/pozdravitelnij-film/ , где вы сможете заказать оригинальный поздравительный фильм и действительно порадовать сестру подарком.
zamlina
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