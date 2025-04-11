Есть ли в Чебоксарах места, где можно погрузиться в виртуальную реальность с друзьями?

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Есть ли в Чебоксарах места, где можно погрузиться в виртуальную реальность с друзьями?

Новое сообщение stepanben » 11 апр 2025, 14:27

Есть ли в Чебоксарах места, где можно погрузиться в виртуальную реальность с друзьями? Ищу клуб или центр, который предложит разнообразные VR-игры и технологичные аттракционы.


stepanben
Фанат
 
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