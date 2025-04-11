Есть ли в Чебоксарах места, где можно погрузиться в виртуальную реальность с друзьями?
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Есть ли в Чебоксарах места, где можно погрузиться в виртуальную реальность с друзьями?
Есть ли в Чебоксарах места, где можно погрузиться в виртуальную реальность с друзьями? Ищу клуб или центр, который предложит разнообразные VR-игры и технологичные аттракционы.
- stepanben
- Фанат
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- Сообщения: 105
- Зарегистрирован: 28 окт 2023, 20:06
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