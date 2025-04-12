Насколько развита виртуальная реальность в Новокузнецке

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Насколько развита виртуальная реальность в Новокузнецке

Новое сообщение Kaslan » 12 апр 2025, 20:46

Насколько развита виртуальная реальность в Новокузнецке и есть ли интересные локации для погружения? Планирую поездку и ищу, чем занять вечер.


Kaslan
Фанат
 
Сообщения: 169
Зарегистрирован: 26 авг 2021, 15:00
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