Насколько развита виртуальная реальность в Новокузнецке
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Насколько развита виртуальная реальность в Новокузнецке
Насколько развита виртуальная реальность в Новокузнецке и есть ли интересные локации для погружения? Планирую поездку и ищу, чем занять вечер.
- Kaslan
- Фанат
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- Сообщения: 169
- Зарегистрирован: 26 авг 2021, 15:00
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