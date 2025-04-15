Где в Москве можно арендовать байдарки на выходные

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Где в Москве можно арендовать байдарки на выходные

Новое сообщение JamesReus » 15 апр 2025, 21:58

Где в Москве можно арендовать байдарки на выходные и входит ли в стоимость снаряжение? Собираемся с друзьями на природу, хочется провести день активно и не покупать всё своё.


JamesReus
Фанат
 
Сообщения: 113
Зарегистрирован: 25 авг 2021, 19:10
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