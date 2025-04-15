Где в Москве можно арендовать байдарки на выходные
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Где в Москве можно арендовать байдарки на выходные
Где в Москве можно арендовать байдарки на выходные и входит ли в стоимость снаряжение? Собираемся с друзьями на природу, хочется провести день активно и не покупать всё своё.
- JamesReus
- Фанат
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- Сообщения: 113
- Зарегистрирован: 25 авг 2021, 19:10
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