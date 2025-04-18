dmitrijaverin085 » 18 апр 2025, 08:46

Как происходит процесс упаковки и оформления заказанных цветов перед доставкой? Если цветы закажу, мне их упакуют или продаются уже готовые букеты? И самое главное, куда обращаться за покупкой цветов?