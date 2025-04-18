Доставка цветов
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Доставка цветов
Как происходит процесс упаковки и оформления заказанных цветов перед доставкой? Если цветы закажу, мне их упакуют или продаются уже готовые букеты? И самое главное, куда обращаться за покупкой цветов?
- dmitrijaverin085
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- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 06 мар 2025, 14:02
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