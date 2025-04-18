Доставка цветов

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Доставка цветов

Новое сообщение dmitrijaverin085 » 18 апр 2025, 08:46

Как происходит процесс упаковки и оформления заказанных цветов перед доставкой? Если цветы закажу, мне их упакуют или продаются уже готовые букеты? И самое главное, куда обращаться за покупкой цветов?


dmitrijaverin085
Читатель
 
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 06 мар 2025, 14:02
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Праздники, развлечения, досуг

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group