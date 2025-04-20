Можно ли найти отель в Адыгее с видом на горы и хорошими отзывами?
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Можно ли найти отель в Адыгее с видом на горы и хорошими отзывами?
Можно ли найти отель в Адыгее с видом на горы и хорошими отзывами? Захотелось отдохнуть в тишине, чтобы и природа, и комфорт, и недалеко от водопадов было.
- Karoline
- Фанат
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- Сообщения: 133
- Зарегистрирован: 15 янв 2024, 21:51
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