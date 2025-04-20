Можно ли найти отель в Адыгее с видом на горы и хорошими отзывами?

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Можно ли найти отель в Адыгее с видом на горы и хорошими отзывами?

Новое сообщение Karoline » 20 апр 2025, 13:25

Можно ли найти отель в Адыгее с видом на горы и хорошими отзывами? Захотелось отдохнуть в тишине, чтобы и природа, и комфорт, и недалеко от водопадов было.


Karoline
Фанат
 
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