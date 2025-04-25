В Екатеринбурге в каком заведение провести день рождение ?

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В Екатеринбурге в каком заведение провести день рождение ?

Новое сообщение lirkafe » 25 апр 2025, 10:12

У меня скоро день рождение и в каком заведение в Екатеринбурге его лучше всего отпраздновать?


lirkafe
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Re: В Екатеринбурге в каком заведение провести день рождение ?

Новое сообщение zamlina » 25 апр 2025, 11:09

Я заказывала банкетный зал в ресторане , чтобы отпраздновать день рождение
zamlina
Фанат
 
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