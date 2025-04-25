В Екатеринбурге в каком заведение провести день рождение ?
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В Екатеринбурге в каком заведение провести день рождение ?
У меня скоро день рождение и в каком заведение в Екатеринбурге его лучше всего отпраздновать?
- lirkafe
- Фанат
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- Сообщения: 113
- Зарегистрирован: 30 авг 2024, 21:51
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Re: В Екатеринбурге в каком заведение провести день рождение ?
Я заказывала банкетный зал в ресторане , чтобы отпраздновать день рождение
- zamlina
- Фанат
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- Сообщения: 110
- Зарегистрирован: 17 сен 2024, 09:29
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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