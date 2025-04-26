Что нужно знать при выборе банкетного комплекса в Москве для мероприятия?

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Что нужно знать при выборе банкетного комплекса в Москве для мероприятия?

Новое сообщение Dima » 26 апр 2025, 22:32

Что нужно знать при выборе банкетного комплекса в Москве для мероприятия? Планируем отметить юбилей и хочется найти просторное и уютное место.


Dima
Фанат
 
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 16 апр 2019, 13:38
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