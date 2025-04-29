Есть в Сочи отели, где можно спокойно отдохнуть, не переплачивая за вид на море?

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Есть в Сочи отели, где можно спокойно отдохнуть, не переплачивая за вид на море?

Новое сообщение Darinna » 29 апр 2025, 18:40

Есть в Сочи отели, где можно спокойно отдохнуть, не переплачивая за вид на море? Планируем семейный выезд и хочется тишины, а не шумного туристического муравейника.


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