Есть в Сочи отели, где можно спокойно отдохнуть, не переплачивая за вид на море?
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Есть в Сочи отели, где можно спокойно отдохнуть, не переплачивая за вид на море?
Есть в Сочи отели, где можно спокойно отдохнуть, не переплачивая за вид на море? Планируем семейный выезд и хочется тишины, а не шумного туристического муравейника.
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Darinna
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- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 15 дек 2023, 19:50
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