любимая жидкость для вейпа пропала из магазина...
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любимая жидкость для вейпа пропала из магазина...
любимая жидкость для вейпа пропала из магазина, и надо искать что-то нормальное? Я нашёл проверенный вариант — вкус не надоедает, горло не дерёт, и стоит адекватно.
- Karoline
- Фанат
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- Сообщения: 142
- Зарегистрирован: 15 янв 2024, 21:51
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Re: любимая жидкость для вейпа пропала из магазина...
Да на каждом углу этой химии навалом. Только читай состав — а то потом кашляешь, как дед после пары самокруток.
- Kraisler
- Читатель
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- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 18 янв 2024, 17:52
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Re: любимая жидкость для вейпа пропала из магазина...
Как бросил курить, подсел на вейп. Но быстро понял — хорошая жидкость решает. То крепость не та, то вкус, как будто химию глотаешь. Перепробовал всякое, пока не стал заказывать через https://mxopt.ru — вот тут реально разбираются. Большой выбор, бренды не ноунеймы, доставка до двери. Взял себе пару вкусов — зашло. Вкус чистый, горло не дерёт, и хватает надолго. Теперь только тут беру.
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Naidjel
- Фанат
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- Сообщения: 155
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 23:16
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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