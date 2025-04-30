любимая жидкость для вейпа пропала из магазина...

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любимая жидкость для вейпа пропала из магазина...

Новое сообщение Karoline » 30 апр 2025, 18:19

любимая жидкость для вейпа пропала из магазина, и надо искать что-то нормальное? Я нашёл проверенный вариант — вкус не надоедает, горло не дерёт, и стоит адекватно.


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Re: любимая жидкость для вейпа пропала из магазина...

Новое сообщение Kraisler » 30 апр 2025, 20:28

Да на каждом углу этой химии навалом. Только читай состав — а то потом кашляешь, как дед после пары самокруток.
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Re: любимая жидкость для вейпа пропала из магазина...

Новое сообщение Naidjel » 30 апр 2025, 22:50

Как бросил курить, подсел на вейп. Но быстро понял — хорошая жидкость решает. То крепость не та, то вкус, как будто химию глотаешь. Перепробовал всякое, пока не стал заказывать через https://mxopt.ru — вот тут реально разбираются. Большой выбор, бренды не ноунеймы, доставка до двери. Взял себе пару вкусов — зашло. Вкус чистый, горло не дерёт, и хватает надолго. Теперь только тут беру.
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