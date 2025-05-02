Делаем проект общественного пространства, свет — важная часть. Нужно, чтобы стояли десятилетиями, не ломались и не падали от ветра.
Интересуют надёжные опоры освещения для благоустройства парка
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Интересуют надёжные опоры освещения для благоустройства парка
Интересуют надёжные опоры освещения для благоустройства парка — кто ставил, дайте наводку.
- Kaslan
- Фанат
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- Сообщения: 178
- Зарегистрирован: 26 авг 2021, 15:00
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Re: Интересуют надёжные опоры освещения для благоустройства парка
Главное — чтоб не качались, как флюгер. А то первая буря — и в кустах светильник валяется.
- Laiving
- Фанат
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- Сообщения: 186
- Зарегистрирован: 27 июн 2021, 19:09
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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