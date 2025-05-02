Kaslan » 02 май 2025, 18:14

Интересуют надёжные опоры освещения для благоустройства парка — кто ставил, дайте наводку.

Делаем проект общественного пространства, свет — важная часть. Нужно, чтобы стояли десятилетиями, не ломались и не падали от ветра.