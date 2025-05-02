Интересуют надёжные опоры освещения для благоустройства парка

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Интересуют надёжные опоры освещения для благоустройства парка

Новое сообщение Kaslan » 02 май 2025, 18:14

Интересуют надёжные опоры освещения для благоустройства парка — кто ставил, дайте наводку.

Делаем проект общественного пространства, свет — важная часть. Нужно, чтобы стояли десятилетиями, не ломались и не падали от ветра.



Kaslan
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Re: Интересуют надёжные опоры освещения для благоустройства парка

Новое сообщение Laiving » 02 май 2025, 21:51

Главное — чтоб не качались, как флюгер. А то первая буря — и в кустах светильник валяется.
Laiving
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