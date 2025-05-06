Гофроящики какого размера подойдут для фасовки косметики в банках по 100 мл?

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Гофроящики какого размера подойдут для фасовки косметики в банках по 100 мл?

Новое сообщение Kaslan » 06 май 2025, 20:02

Гофроящики какого размера подойдут для фасовки косметики в банках по 100 мл?

Собираемся упаковывать серию кремов, нужно, чтобы не болталось внутри и не приходилось вставлять прокладки.



Kaslan
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