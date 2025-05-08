В детской школе танцев в Волгограде берут малышей с трёх лет?

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В детской школе танцев в Волгограде берут малышей с трёх лет?

Новое сообщение Osvald » 08 май 2025, 00:41

В детской школе танцев в Волгограде берут малышей с трёх лет? Дочка обожает музыку, хочет уже в группу.


Osvald
Фанат
 
Сообщения: 179
Зарегистрирован: 26 июн 2021, 20:21
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