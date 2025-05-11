Какой формат порционной подачи фуршета удобнее для доставки по Питеру
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Какой формат порционной подачи фуршета удобнее для доставки по Питеру
Какой формат порционной подачи фуршета удобнее для доставки по Питеру — боксы или мини-бутерброды на подносах? Нужно, чтобы гости могли сразу есть, не раскладывая.
- Калугин
- Писатель
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- Сообщения: 60
- Зарегистрирован: 02 янв 2024, 02:13
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Re: Какой формат порционной подачи фуршета удобнее для доставки по Питеру
Наивные думают, что закажут — и им всё как в отеле накроют. Ага, сейчас. Холодное привезут, салфеток — кот наплакал. Всё самому пересчитывать надо.
- JamesReus
- Фанат
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- Сообщения: 136
- Зарегистрирован: 25 авг 2021, 19:10
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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