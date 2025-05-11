Какой формат порционной подачи фуршета удобнее для доставки по Питеру

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Какой формат порционной подачи фуршета удобнее для доставки по Питеру

Новое сообщение Калугин » 11 май 2025, 16:01

Какой формат порционной подачи фуршета удобнее для доставки по Питеру — боксы или мини-бутерброды на подносах? Нужно, чтобы гости могли сразу есть, не раскладывая.


Калугин
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Re: Какой формат порционной подачи фуршета удобнее для доставки по Питеру

Новое сообщение JamesReus » 11 май 2025, 21:33

Наивные думают, что закажут — и им всё как в отеле накроют. Ага, сейчас. Холодное привезут, салфеток — кот наплакал. Всё самому пересчитывать надо.
JamesReus
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