Удаление аккаунта на Hellcase

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Удаление аккаунта на Hellcase

Новое сообщение nocov » 16 май 2025, 11:28

Кто-то сталкивался с удалением аккаунта на Hellcase? Не нашёл этой опции в настройках — может, её вообще нет?


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Re: Удаление аккаунта на Hellcase

Новое сообщение Винококур » 16 май 2025, 11:29

Да, на Hellcase напрямую удалить аккаунт через интерфейс нельзя. Нужно написать в поддержку — внизу сайта есть кнопка "Support". Укажи, что хочешь удалить аккаунт, и обязательно напиши свой логин или email. Обычно отвечают в течение пары дней. Вот тут удаление аккаунта Hellcase почитай детальнее об этом.
Винококур
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