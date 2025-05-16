Удаление аккаунта на Hellcase
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Удаление аккаунта на Hellcase
Кто-то сталкивался с удалением аккаунта на Hellcase? Не нашёл этой опции в настройках — может, её вообще нет?
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nocov
- Читатель
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- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 22 ноя 2020, 00:47
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Re: Удаление аккаунта на Hellcase
Да, на Hellcase напрямую удалить аккаунт через интерфейс нельзя. Нужно написать в поддержку — внизу сайта есть кнопка "Support". Укажи, что хочешь удалить аккаунт, и обязательно напиши свой логин или email. Обычно отвечают в течение пары дней. Вот тут удаление аккаунта Hellcase почитай детальнее об этом.
- Винококур
- Читатель
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- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 26 апр 2021, 23:52
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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