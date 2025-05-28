Кто любит слушать классику
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Кто любит слушать классику
Есть на форуме любители классической музыки? Вы посещаете живые концерты или слушаете её онлайн? Расскажите о своих любимых композиторах и произведениях.
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серыч
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 26 май 2025, 14:59
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Re: Кто любит слушать классику
Чаще всего слушаю онлайн. В прошлом году была на концерте Оркестра Неоклассика, слушала в их исполнении произведения итальянского композитора Людовико Эйнауди.
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лакаса
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 24 май 2025, 11:22
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Re: Кто любит слушать классику
Не могу назвать себя большим любителем классической музыки, но бывает такое настроение, что хочется послушать онлайн произведения Баха, Вивальди, Моцарта.
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журка
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 24 май 2025, 11:54
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Re: Кто любит слушать классику
Лично мне нравится современная классическая музыка, к сожалению на концертах присутствовать у меня нет возможности, но зато регулярно слушаю ее онлайн. Вчера например наслаждался просмотром концерта Оркестра CAGMO при свечах, они исполняли произведения итальянского композитора Людовико Эйнауди https://cagmo.ru/p/lecandlesnew
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бинка
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 24 май 2025, 11:31
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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