Кто любит слушать классику

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Кто любит слушать классику

Новое сообщение серыч » 28 май 2025, 07:50

Есть на форуме любители классической музыки? Вы посещаете живые концерты или слушаете её онлайн? Расскажите о своих любимых композиторах и произведениях.


Аватара пользователя
серыч
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 26 май 2025, 14:59
Вернуться к началу

Re: Кто любит слушать классику

Новое сообщение лакаса » 28 май 2025, 07:54

Чаще всего слушаю онлайн. В прошлом году была на концерте Оркестра Неоклассика, слушала в их исполнении произведения итальянского композитора Людовико Эйнауди.
Аватара пользователя
лакаса
Читатель
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 24 май 2025, 11:22
Вернуться к началу

Re: Кто любит слушать классику

Новое сообщение журка » 28 май 2025, 07:57

Не могу назвать себя большим любителем классической музыки, но бывает такое настроение, что хочется послушать онлайн произведения Баха, Вивальди, Моцарта.
Аватара пользователя
журка
Читатель
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 24 май 2025, 11:54
Вернуться к началу

Re: Кто любит слушать классику

Новое сообщение бинка » 28 май 2025, 08:01

Лично мне нравится современная классическая музыка, к сожалению на концертах присутствовать у меня нет возможности, но зато регулярно слушаю ее онлайн. Вчера например наслаждался просмотром концерта Оркестра CAGMO при свечах, они исполняли произведения итальянского композитора Людовико Эйнауди https://cagmo.ru/p/lecandlesnew
Аватара пользователя
бинка
Читатель
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 24 май 2025, 11:31
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Праздники, развлечения, досуг

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group