Кто знает, где заказать ленты для мероприятий?
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
Кто знает, где заказать ленты для мероприятий?
Устроили праздник на работе, нужны ленты для оформления. Кто знает, где заказать ленты для мероприятий, чтобы быстро привезли и выглядели круто?
- Harlitood
- Фанат
-
- Сообщения: 132
- Зарегистрирован: 01 ноя 2023, 03:31
-
Re: Кто знает, где заказать ленты для мероприятий?
Смотри, чтобы была не просто лента, а норм печать и доставка без мятых рулонов. А то ждёшь пафос, а получаешь тряпку с кривой надписью «С Днём РождЕния».
- JamesReus
- Фанат
-
- Сообщения: 138
- Зарегистрирован: 25 авг 2021, 19:10
-
Re: Кто знает, где заказать ленты для мероприятий?
занимался подготовкой к большому мероприятию и понял, что без красивых лент не обойтись. Зашёл на https://labeltex.ru , где заказал декоративные ленты на любой вкус — от ярких до классических. В итоге получил качественный материал, который отлично подчёркивал стиль праздника. Особенно порадовало, что доставили всё в срок, а менеджеры помогли с выбором цвета и фактуры. Для тех, кто хочет оформить праздник стильно — сюда.
- Osvald
- Фанат
-
- Сообщения: 186
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 20:21
-
Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
Вернуться в Праздники, развлечения, досуг
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3