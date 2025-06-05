можно посмотреть работы живых художников онлайн?

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можно посмотреть работы живых художников онлайн?

Новое сообщение Dima » 05 июн 2025, 20:49

Ищу современные картины в интерьер, но не копии, а что-то с душой. Где можно посмотреть работы живых художников онлайн, чтоб выбрать без спешки?


Dima
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Re: можно посмотреть работы живых художников онлайн?

Новое сообщение Kaslan » 05 июн 2025, 22:20

Галерея — это громко сказано. А по факту — пара картинок и комменты “очень душевно”, хотя сам не поймёшь, что это.
Kaslan
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Re: можно посмотреть работы живых художников онлайн?

Новое сообщение Axilless » 05 июн 2025, 23:37

У меня дома угол был пустой, решил повесить какую-нибудь необычную картину. Искал долго, пока не залез на https://slightlyoffcanvas.com — и завис. Это не просто магазин, а настоящая онлайн-галерея с работами талантливых художников. Выбрал абстракцию, заказал с доставкой — качество печати шикарное, рама добротная. Теперь каждый гость спрашивает, где взял. Очень доволен.
Axilless
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