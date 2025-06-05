можно посмотреть работы живых художников онлайн?
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можно посмотреть работы живых художников онлайн?
Ищу современные картины в интерьер, но не копии, а что-то с душой. Где можно посмотреть работы живых художников онлайн, чтоб выбрать без спешки?
- Dima
- Фанат
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- Сообщения: 128
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 13:38
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Re: можно посмотреть работы живых художников онлайн?
Галерея — это громко сказано. А по факту — пара картинок и комменты “очень душевно”, хотя сам не поймёшь, что это.
- Kaslan
- Фанат
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- Сообщения: 187
- Зарегистрирован: 26 авг 2021, 15:00
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Re: можно посмотреть работы живых художников онлайн?
У меня дома угол был пустой, решил повесить какую-нибудь необычную картину. Искал долго, пока не залез на https://slightlyoffcanvas.com — и завис. Это не просто магазин, а настоящая онлайн-галерея с работами талантливых художников. Выбрал абстракцию, заказал с доставкой — качество печати шикарное, рама добротная. Теперь каждый гость спрашивает, где взял. Очень доволен.
- Axilless
- Фанат
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- Сообщения: 149
- Зарегистрирован: 27 июн 2021, 09:55
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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