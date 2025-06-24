Ищем подрядчика для остекления фасада под офис

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Ищем подрядчика для остекления фасада под офис

Новое сообщение Osvald » 24 июн 2025, 09:27

Ищем подрядчика для остекления фасада под офис. Кто делал — сколько стоит фасадное остекление и на что обратить внимание при выборе?


Osvald
Фанат
 
Сообщения: 190
Зарегистрирован: 26 июн 2021, 20:21
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