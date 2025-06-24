Карабас » 24 июн 2025, 13:04

Пишут — яркие, экономичные, на 5 лет. Через месяц моргает, через два — темно. Гарантия? Да, есть, но так её ещё попробуй реализуй. Наклеек нет, чек пропал — до свидания.