Перехожу на светодиод в квартире, нужны лампы

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Перехожу на светодиод в квартире, нужны лампы

Новое сообщение Osvald » 24 июн 2025, 11:50

Перехожу на светодиод в квартире, надо много и разных. Кто может подсказать, где заказывать лампы оптом и чтобы без тухлого света?


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Re: Перехожу на светодиод в квартире, нужны лампы

Новое сообщение Карабас » 24 июн 2025, 13:04

Пишут — яркие, экономичные, на 5 лет. Через месяц моргает, через два — темно. Гарантия? Да, есть, но так её ещё попробуй реализуй. Наклеек нет, чек пропал — до свидания.
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Re: Перехожу на светодиод в квартире, нужны лампы

Новое сообщение Naidjel » 24 июн 2025, 15:13

Решили заменить в офисе освещение — старые лампы гудят и мерцают. Заказал светодиодные на https://uvintech.ru/catalog/lamps/fluorescent/ — удобно, ассортимент приличный, свет мягкий и яркий, не устают глаза. Установка прошла без проблем.
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