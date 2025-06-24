Перехожу на светодиод в квартире, нужны лампы
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Перехожу на светодиод в квартире, нужны лампы
Перехожу на светодиод в квартире, надо много и разных. Кто может подсказать, где заказывать лампы оптом и чтобы без тухлого света?
- Osvald
- Фанат
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- Сообщения: 191
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 20:21
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Re: Перехожу на светодиод в квартире, нужны лампы
Пишут — яркие, экономичные, на 5 лет. Через месяц моргает, через два — темно. Гарантия? Да, есть, но так её ещё попробуй реализуй. Наклеек нет, чек пропал — до свидания.
- Карабас
- Фанат
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- Сообщения: 127
- Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
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Re: Перехожу на светодиод в квартире, нужны лампы
Решили заменить в офисе освещение — старые лампы гудят и мерцают. Заказал светодиодные на https://uvintech.ru/catalog/lamps/fluorescent/ — удобно, ассортимент приличный, свет мягкий и яркий, не устают глаза. Установка прошла без проблем.
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Naidjel
- Фанат
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- Сообщения: 164
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 23:16
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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