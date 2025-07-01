Какие занятия для детей от двух лет дают результат
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Какие занятия для детей от двух лет дают результат
Дочке два с половиной хотим начать развивашки. У кого был опыт посоветуйте чем лучше начинать заниматься и в каком формате
- Kanniga
- Фанат
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- Сообщения: 157
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 19:06
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