Какие занятия для детей от двух лет дают результат

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Какие занятия для детей от двух лет дают результат

Новое сообщение Kanniga » 01 июл 2025, 19:07

Дочке два с половиной хотим начать развивашки. У кого был опыт посоветуйте чем лучше начинать заниматься и в каком формате


Kanniga
Фанат
 
Сообщения: 157
Зарегистрирован: 28 июн 2021, 19:06
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