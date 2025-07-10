В каких магазинах можно найти туристическое снаряжение?
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В каких магазинах можно найти туристическое снаряжение?
В каких магазинах можно найти туристическое снаряжение? Хочу новое все взять, планируем летом сходить в поход с друзьями.
- hailrevs
- Читатель
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- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 10 фев 2024, 07:04
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Re: В каких магазинах можно найти туристическое снаряжение?
Надеюсь не один раз сходите?)) А то покупать все новое на один раз такое себе.
- dudkovew
- Читатель
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- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 08 фев 2024, 02:45
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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