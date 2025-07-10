В каких магазинах можно найти туристическое снаряжение?

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В каких магазинах можно найти туристическое снаряжение?

Новое сообщение hailrevs » 10 июл 2025, 12:20

В каких магазинах можно найти туристическое снаряжение? Хочу новое все взять, планируем летом сходить в поход с друзьями.


hailrevs
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Re: В каких магазинах можно найти туристическое снаряжение?

Новое сообщение dudkovew » 10 июл 2025, 14:03

Надеюсь не один раз сходите?)) А то покупать все новое на один раз такое себе.
dudkovew
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