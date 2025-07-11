Ребёнку исполнилось 12 — хотим устроить необычный день рождения. Кто водил своих в VR-клуб — поделитесь отзывами?
Нужна рекомендация по клубу виртуальной реальности в Калуге
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Нужна рекомендация по клубу виртуальной реальности в Калуге
Нужна рекомендация по клубу виртуальной реальности в Калуге
- Kanniga
- Фанат
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- Сообщения: 162
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 19:06
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