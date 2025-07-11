Нужна рекомендация по клубу виртуальной реальности в Калуге

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Нужна рекомендация по клубу виртуальной реальности в Калуге

Новое сообщение Kanniga » 11 июл 2025, 16:07

Нужна рекомендация по клубу виртуальной реальности в Калуге

Ребёнку исполнилось 12 — хотим устроить необычный день рождения. Кто водил своих в VR-клуб — поделитесь отзывами?



Kanniga
Фанат
 
Сообщения: 162
Зарегистрирован: 28 июн 2021, 19:06
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