Фильмы, снятые по книгам
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Фильмы, снятые по книгам
Давайте делится названиями фильмов, которые были сняты по фильмам, я вот очень хочу посмотреть онлайн фильм Ромео и Джульетта думаю всем известна эта пьеса Шекспира.
- Linola
- Читатель
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- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 28 сен 2013, 22:16
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Re: Фильмы, снятые по книгам
А я балдею от "Властелин колец", и фильм и книга супер.
- jax1
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 07 авг 2015, 22:01
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Re: Фильмы, снятые по книгам
Любимейшая экранизация- это мини-сериал от ВВС "Гордость и предубеждение" с Колином Фертом Все моменты книги показаны. атмосфера и игра актеров - прекрасны!
- ann_f
- Читатель
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- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 19 сен 2016, 10:47
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Re: Фильмы, снятые по книгам
а мне вот драмы не очень нравятся
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Rublev
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 25 янв 2019, 14:17
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Re: Фильмы, снятые по книгам
Один из самых любимых моих фильмов "Мастер" тоже был снят по книге. О фильме, могу сказать одно - это шедевр. Скачать кинокартину можете вот по этой ссылке http://n-torrents.org/load/films/boevik ... -1-0-73774 . Здесь есть разное качество, подберете, под себя. Удачи вам!
- kerch
- Писатель
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- Сообщения: 69
- Зарегистрирован: 09 май 2016, 17:43
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Re: Фильмы, снятые по книгам
Редко когда экранизация бывает достойной.
- chumack
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 16 май 2020, 20:53
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Сообщений: 6 • Страница 1 из 1
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