Кавер группа

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Кавер группа

Новое сообщение klonik » 29 янв 2016, 05:47

Музыкальный коллектив - кавер группа профессионально поднимет музыкальный настрой любого праздника, будь то свадьба, или корпоратив, юбилей, или день рождения! Кавер группа Baker Streeet.


klonik
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Re: Кавер группа

Новое сообщение Рибон » 06 окт 2021, 10:14

Для свадьбы такие каверы - не самое удачное решение. Вообще, мне кажетсЯ, что стоит к вопросу свадьбы подойти более ответственно и приглашать настоящих музыкантов. В интернете есть контакты всех. Так же в интернете можно наряды подобрать, золотые обручальные кольца https://tangogold.com.ua/zolotye-obruchalnye-kolca/ и многое другое.
Рибон
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