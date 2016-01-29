Кавер группа
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Кавер группа
Музыкальный коллектив - кавер группа профессионально поднимет музыкальный настрой любого праздника, будь то свадьба, или корпоратив, юбилей, или день рождения! Кавер группа Baker Streeet.
- klonik
- Читатель
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- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 23 янв 2016, 13:27
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Re: Кавер группа
Для свадьбы такие каверы - не самое удачное решение. Вообще, мне кажетсЯ, что стоит к вопросу свадьбы подойти более ответственно и приглашать настоящих музыкантов. В интернете есть контакты всех. Так же в интернете можно наряды подобрать, золотые обручальные кольца https://tangogold.com.ua/zolotye-obruchalnye-kolca/ и многое другое.
- Рибон
- Читатель
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- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 10 янв 2021, 14:30
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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