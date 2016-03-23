Подарки детям.
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Подарки детям.
Всем привет. Подскажите пожалуйста, что можно подарить крестнику на год.
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Lisi4ka
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 23 мар 2016, 00:47
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Re: Подарки детям.
Часики можно подарить
- fagot
- Читатель
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- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 27 сен 2015, 00:50
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Re: Подарки детям.
На годик можно подарить хорошую развивающуюся игрушку.
- ilmira53
- Читатель
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- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 09 янв 2017, 18:27
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Re: Подарки детям.
Можно именную икону, раз уж разговор идет о крестнике.
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Lansa
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 05 май 2017, 14:52
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Re: Подарки детям.
Я на https://www.lovepresent.ru/producttag/3022/shkolniku заказываю подарки Там выбор хороший и можно подобрать подарки, как детям так и школьникам. Цены приятные и качество товаров всегда хорошее!
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Фрося66
- Читатель
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- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 22 сен 2017, 13:24
- Откуда: Москва
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Re: Подарки детям.
Интерактивную игрушку хорошо подарить, пусть развивается, видела такие в Детском мире, когда на прошлой неделе брала своему сыну конструктор. Конечно сейчас хорошие игрушки не дешевы, но мне повезло, конструктор достался мне бесплатно по сертификату. А серфикат я смогла получить, когда обменяла баллы от покупки бумаги IQ Allround от Mondi к нам офис. Это несложно сделать, кому интересно, посмотрите http://iq-gifts.ru/site/program еще до конца акции есть время, кстати сертификаты дают не только в этот, но и в другие интернет- магазины.
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Hunna
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 04 май 2017, 10:22
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Re: Подарки детям.
Я бы подарила какую-нибудь актуальную игрушку. Которой ни у кого нет. Например, это может быть игрушка трансформер. Есть на примете один интернет-магазин детских товаров, вот их сайт. Тык вот там огромный выбор всего для детишек и цены приятно удивляют.
- Brigida
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 28 ноя 2017, 19:01
- Откуда: Москва
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Re: Подарки детям.
Мы заказали в Кенгуру https://www.keng.ru там можно подобрать хороший подарок и доставка по городу бесплатно https://u-lg.ru!
- Romer
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 02 дек 2017, 07:23
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Re: Подарки детям.
Можно купить ролики для детей Киев может похвастаться большим выбором брендовых роликовых коньков всего от 70 долларов за пару. Для подарка самое то, и недорого, и ребёнок будет доволен, и для здоровья полезно.
- Weelka
- Читатель
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- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 19 май 2019, 00:56
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