Ресторан

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Ресторан

Новое сообщение dinodron11 » 07 июл 2016, 11:59

Как вам сервис осблуживания клиентов в ресторане? http://msk.resto.ru/bookings


dinodron11
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 07 июл 2016, 11:58
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Re: Ресторан

Новое сообщение igordk » 20 янв 2019, 18:04

Были с женой в одном ресторане , так вот обслуживание почти не заметное , но свое дело и шеф-повар и также официанты знали отлично . Мне понравилось . Если здесь так , то можно сходить отдохнуть .
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Сообщения: 36
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Re: Ресторан

Новое сообщение OlgaDar » 24 июн 2019, 16:08

Неплохой сервис похоже видно.
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Писатель
 
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 06 янв 2019, 18:22
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Re: Ресторан

Новое сообщение LVS » 03 июл 2019, 15:52

Есть и Деликатеска там заказываю натуральные продукты, у них вообще есть все практически для гурманов и для просто любителей покушать вкусную качественную еду, я давно клиентом деликатески являюсь
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Фанат
 
Сообщения: 110
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Re: Ресторан

Новое сообщение Prokl » 03 июл 2019, 19:57

Неплохо но злоупотреблять ресторанной пищей я бы не стал, есть возможность если, готовьте еду сами, это ведь интересно и занимательно, те, кто начнет что-то кулинарить потом на всю жизнь получат это хобби, вот я блог Валерии Лесовской смотрю на https://valerialesovskaya.com рецепты ее беру готовлю по ним и у меня все получается практически, а рецептов у нее огого сколько
Оплата комментариев https://goo.gl/QsWLht
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Сообщения: 180
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Re: Ресторан

Новое сообщение Otto » 07 апр 2021, 12:28

А в Москве есть хороший ресторан, в котором можно отметить выпускной? Ищу красивое место.
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Сообщения: 10
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Re: Ресторан

Новое сообщение Miranda » 07 апр 2021, 12:43

Ищите хороший ресторан в Москве? Я вам свой любимый порекомендую Дом Смирнова https://domsmirnova.com/vyipusknoj/ , отмечали в прошлом году выпускной сестры здесь. Место шикарное, имеет несколько залов для проведения торжеств с разной вместительностью. Ресторан очень красивый, готовят вкусно, хорошее обслуживание и сервировка стола. Мы сделали много красивых фотографии, за счет особенного интерьера. Просмотрите на сайте, есть фотографии и виртуальна экскурсия.
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Miranda
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