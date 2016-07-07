Ресторан
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Ресторан
Как вам сервис осблуживания клиентов в ресторане? http://msk.resto.ru/bookings
- dinodron11
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 07 июл 2016, 11:58
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Re: Ресторан
Были с женой в одном ресторане , так вот обслуживание почти не заметное , но свое дело и шеф-повар и также официанты знали отлично . Мне понравилось . Если здесь так , то можно сходить отдохнуть .
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igordk
- Читатель
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- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 05 янв 2019, 08:29
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Re: Ресторан
Неплохой сервис похоже видно.
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OlgaDar
- Писатель
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- Сообщения: 55
- Зарегистрирован: 06 янв 2019, 18:22
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Re: Ресторан
Есть и Деликатеска там заказываю натуральные продукты, у них вообще есть все практически для гурманов и для просто любителей покушать вкусную качественную еду, я давно клиентом деликатески являюсь
- LVS
- Фанат
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- Сообщения: 110
- Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
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Re: Ресторан
Неплохо но злоупотреблять ресторанной пищей я бы не стал, есть возможность если, готовьте еду сами, это ведь интересно и занимательно, те, кто начнет что-то кулинарить потом на всю жизнь получат это хобби, вот я блог Валерии Лесовской смотрю на https://valerialesovskaya.com рецепты ее беру готовлю по ним и у меня все получается практически, а рецептов у нее огого сколько
Оплата комментариев https://goo.gl/QsWLht
- Prokl
- Фанат
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- Сообщения: 180
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Re: Ресторан
А в Москве есть хороший ресторан, в котором можно отметить выпускной? Ищу красивое место.
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Otto
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 25 дек 2020, 17:04
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Re: Ресторан
Ищите хороший ресторан в Москве? Я вам свой любимый порекомендую Дом Смирнова https://domsmirnova.com/vyipusknoj/ , отмечали в прошлом году выпускной сестры здесь. Место шикарное, имеет несколько залов для проведения торжеств с разной вместительностью. Ресторан очень красивый, готовят вкусно, хорошее обслуживание и сервировка стола. Мы сделали много красивых фотографии, за счет особенного интерьера. Просмотрите на сайте, есть фотографии и виртуальна экскурсия.
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Miranda
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 26 фев 2021, 11:19
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Сообщений: 7 • Страница 1 из 1
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