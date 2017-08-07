Что подарить тестю?
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Что подарить тестю?
Знаю только то, что он любит очень выезжать на природу, на рыбалку например или просто шашлычки пожарить. Может что-то на эту тематику, как думаете?
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froda
- Читатель
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- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 04 авг 2017, 21:38
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Re: Что подарить тестю?
Конечно, дарите раз ему это интересно. Может вот такого https://www.lovepresent.ru/sumki-holodilnik-2 плана набор для барбекю? Я бы сама не против такого наборчика, потому что выезд на природу это всегда обозначает праздник живота, там еще в наборе и сумка холодильник, под водочку и водичку)))
- Жизель
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 27 июл 2017, 16:57
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Re: Что подарить тестю?
А алкоголь под шашлычок? Хороши коньяк, например?
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АпаАп
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 14 авг 2017, 22:54
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Re: Что подарить тестю?
Вот например мой тесть просто тащится от Гарри Поттера!И я ему подарила комплект из 7 книг про Гарри Поттера!Вышло не очень затратно за то тесть чуть ли не писчал от удовольствия!http://www.potterman.ru/catalog/knigi-rosmen/
- Lechuy
- Читатель
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- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 21 июл 2017, 14:54
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Re: Что подарить тестю?
Мой тесть хотел сделать себе дровокол сам, но никак не может найти для это времени. Я же хочу ему купить профессиональное оборудование от хорошего качества. На remoo.ru представлены хорошие идеи, как его сделать самому, но вот я решил ему подарить и чтобы он не ломал голову, как его можно сделать.
- deggion
- Писатель
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- Сообщения: 56
- Зарегистрирован: 09 май 2016, 11:30
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Re: Что подарить тестю?
Ну вот если он любит рыбалку подарите ему спининг или какие-то другие товары для рыбалки. Вариантов очень много.
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Volosh92
- Читатель
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- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 05 сен 2018, 09:29
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Re: Что подарить тестю?
А у него спрашивали? Если не знаете, то выпивку или поход в бассейн.
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sprosst
- Читатель
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- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 20 сен 2018, 02:18
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Re: Что подарить тестю?
действительно, нужно спрашивать о подарках, а то тогда деньгами одаривать, а не тем, что вам кажется якобы правильным
- Miklakova
- Читатель
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- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 25 окт 2018, 19:24
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Re: Что подарить тестю?
Я дарю одежду - всегда пригодится.
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OlgaDar
- Читатель
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- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 06 янв 2019, 18:22
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Re: Что подарить тестю?
Моя подруга сообщила своему, будущему, тестю,на его день рождение, что он скоро будет дедушкой, так как она ждет ребенка от его сына. Конечно, пришлось сделать ДНК тест. Вот здесь https://tjumen.dnk-otcovstvo.ru быстро и точно сделали все, что нужно. Вот такой подарок.
- Магдалина
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 14 янв 2019, 00:21
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