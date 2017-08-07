Что подарить тестю?

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Что подарить тестю?

Новое сообщение froda » 07 авг 2017, 21:42

Знаю только то, что он любит очень выезжать на природу, на рыбалку например или просто шашлычки пожарить. Может что-то на эту тематику, как думаете?


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Re: Что подарить тестю?

Новое сообщение Жизель » 08 авг 2017, 17:01

Конечно, дарите раз ему это интересно. Может вот такого https://www.lovepresent.ru/sumki-holodilnik-2 плана набор для барбекю? Я бы сама не против такого наборчика, потому что выезд на природу это всегда обозначает праздник живота, там еще в наборе и сумка холодильник, под водочку и водичку)))
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Re: Что подарить тестю?

Новое сообщение АпаАп » 14 авг 2017, 23:05

А алкоголь под шашлычок? Хороши коньяк, например?
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Re: Что подарить тестю?

Новое сообщение Lechuy » 14 окт 2017, 21:27

Вот например мой тесть просто тащится от Гарри Поттера!И я ему подарила комплект из 7 книг про Гарри Поттера!Вышло не очень затратно за то тесть чуть ли не писчал от удовольствия!http://www.potterman.ru/catalog/knigi-rosmen/
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Сообщения: 35
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Re: Что подарить тестю?

Новое сообщение deggion » 09 ноя 2017, 14:33

Мой тесть хотел сделать себе дровокол сам, но никак не может найти для это времени. Я же хочу ему купить профессиональное оборудование от хорошего качества. На remoo.ru представлены хорошие идеи, как его сделать самому, но вот я решил ему подарить и чтобы он не ломал голову, как его можно сделать.
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Re: Что подарить тестю?

Новое сообщение Volosh92 » 11 сен 2018, 12:07

Ну вот если он любит рыбалку подарите ему спининг или какие-то другие товары для рыбалки. Вариантов очень много.
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Re: Что подарить тестю?

Новое сообщение sprosst » 20 сен 2018, 02:21

А у него спрашивали? Если не знаете, то выпивку или поход в бассейн.
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Re: Что подарить тестю?

Новое сообщение Miklakova » 06 дек 2018, 17:26

действительно, нужно спрашивать о подарках, а то тогда деньгами одаривать, а не тем, что вам кажется якобы правильным
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Re: Что подарить тестю?

Новое сообщение OlgaDar » 06 янв 2019, 18:24

Я дарю одежду - всегда пригодится.
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Re: Что подарить тестю?

Новое сообщение Магдалина » 14 янв 2019, 01:08

Моя подруга сообщила своему, будущему, тестю,на его день рождение, что он скоро будет дедушкой, так как она ждет ребенка от его сына. Конечно, пришлось сделать ДНК тест. Вот здесь https://tjumen.dnk-otcovstvo.ru быстро и точно сделали все, что нужно. Вот такой подарок.
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