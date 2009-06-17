Может кто посоветует клуб знакомств или брачное агентство?
Помогите - нужен совет.
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Помогите - нужен совет.
Мне 37 год, у меня двое детей, хочу выйти замуж, а где познакомиться не знаю. Интернет знакомства не очень интересуют, т.к. слишком всё не серьёзно.
- Lalitikanka
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Re: Помогите - нужен совет.
Мне уже за 50 , может попробывать , или старыми дедовскими методами знакомиться лучше .
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igordk
- Читатель
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- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 05 янв 2019, 08:29
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Re: Помогите - нужен совет.
Здравствуйте. Смело регистрируйтесь на https://tindar.ru там вы точно найдете своего человека. Система таким образом устроена что вы легко найдете человека с общими интересами. Там только проверенные и живые анкеты.
- Wlk23
- Читатель
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- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 18 июн 2018, 15:47
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Re: Помогите - нужен совет.
приветствую всех уважаемые форумчани рекомендую замечательный бесплатный сайт для знакомств тиндар https://tindar.ru
- danko67
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 22:57
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Re: Помогите - нужен совет.
Система таким образом устроена что вы легко найдете человека с общими интересами.
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Viksa
- Читатель
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- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 30 ноя 2020, 13:23
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Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
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