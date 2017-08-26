Как выбрать самое свежее мясо

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Как выбрать самое свежее мясо

Новое сообщение Кармен » 26 авг 2017, 19:00

А по какому принципу лучше всего выбирать свежее мясо, без риска для здоровья конечно же.

Некоторые просто рекомендуют именно на рынке покупать, но там вроде как тоже имеются риски покупки несвежего мяса. Так как же выбирать все таки мясо, по какому принципу и как правильно делать свой выбор?



Аватара пользователя
Кармен
Читатель
 
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 26 авг 2017, 18:57
Вернуться к началу

Re: Как выбрать самое свежее мясо

Новое сообщение Харизма » 27 авг 2017, 09:30

Покупайте такое самое мясо именно в специализированных интернет магазинах, и именно фермерских магазинах советую это делать.

По факту же, вот этим http://ferma08.ru/myaso-yagnenka-polutusha предложение вам стоит оценить. Там продается истинная по качеству мясная продукция и по вполне даже адекватным ценам, советую с предложением ознакомится.

Аватара пользователя
Харизма
Читатель
 
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 27 авг 2017, 09:26
Вернуться к началу

Re: Как выбрать самое свежее мясо

Новое сообщение igordk » 20 янв 2019, 18:08

Раньше приезжали в деревню за мясом - свеженинка . Под зиму кабанчика кололи . Это точно было свежее мясо .
Аватара пользователя
igordk
Читатель
 
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 05 янв 2019, 08:29
Вернуться к началу

Re: Как выбрать самое свежее мясо

Новое сообщение Nardaylana » 17 мар 2019, 23:02

В деревне у проверенной семьи покупаем
Nardaylana
Читатель
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 13 мар 2019, 11:29
Вернуться к началу

Re: Как выбрать самое свежее мясо

Новое сообщение Violla » 16 апр 2019, 18:53

Вот это лучше всего, на базаре непонятно что можно купить.
Аватара пользователя
Violla
Писатель
 
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 10 апр 2019, 14:50
Вернуться к началу

Re: Как выбрать самое свежее мясо

Новое сообщение Prokl » 07 июн 2019, 15:53

Конечно всех заботит качество мяса, на своем столе и не только мяса, а и любых других продуктов которые мы едим, здоровая домащная пища это тренд последних нескольких лет, кому он интересент тем советую сайт домашняя еда и фермерские продукты home-cooking точка и добавдляем guru в конце
Оплата комментариев https://goo.gl/QsWLht
Аватара пользователя
Prokl
Знаток
 
Сообщения: 226
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
Вернуться к началу

Re: Как выбрать самое свежее мясо

Новое сообщение OlgaDar » 24 июн 2019, 16:00

По цвету и аромату понятно это.
Аватара пользователя
OlgaDar
Писатель
 
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 06 янв 2019, 18:22
Вернуться к началу

Re: Как выбрать самое свежее мясо

Новое сообщение Vladimir2314 » 21 апр 2023, 00:08

Я мясо выбирать не умею, поэтому смотрю только на сроки хранения и упаковки. Проще всегда мясные продукты в магазине Novus купить онлайн. Там при сборке заказа для вас выберут все самое свежее, так как при получении вы можете отказаться от товара, который вам не понравится.
Vladimir2314
Читатель
 
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 16 ноя 2019, 22:54
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Праздники, развлечения, досуг

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group