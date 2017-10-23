Подарок

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Подарок

Новое сообщение kerch » 23 окт 2017, 23:48

Хочу подарить девушке на ДР вот такой http://kankensale.ru/ryukzak-kanken-big/ рюкзак, что скажите о таком оригинальном подарке?


kerch
Писатель
 
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 09 май 2016, 17:43
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Re: Подарок

Новое сообщение deggion » 12 дек 2017, 00:09

Можно подарить своим близким родным, а особенно женскому полу набор декоративных трафаретов, которыми они могут воспользоваться в создании уюта и различных рисунков с помощью таких трафаретов. Более информативный текст вы найдете на remoo.ru.
deggion
Писатель
 
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 09 май 2016, 11:30
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Re: Подарок

Новое сообщение Kasl » 12 июл 2018, 21:57

Еще можно слегка отклониться от стандартных видов подарков, и задуматься о более серьезном подарке! Во например для близких или родных может подойти как дипломное образование, которое вполне реально купить на этом сайте http://premium-diploms.com
Kasl
Читатель
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 13 май 2018, 09:38
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Re: Подарок

Новое сообщение Weelka » 04 ноя 2019, 13:04

Мне мой парень подарил плейты для роликов моих, которые я давно хотела поменять, но никак руки не доходили. Знает, что мне действительно надо))
Weelka
Читатель
 
Сообщения: 15
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