Подарок
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Подарок
Хочу подарить девушке на ДР вот такой http://kankensale.ru/ryukzak-kanken-big/ рюкзак, что скажите о таком оригинальном подарке?
- kerch
- Писатель
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- Сообщения: 68
- Зарегистрирован: 09 май 2016, 17:43
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Re: Подарок
Можно подарить своим близким родным, а особенно женскому полу набор декоративных трафаретов, которыми они могут воспользоваться в создании уюта и различных рисунков с помощью таких трафаретов. Более информативный текст вы найдете на remoo.ru.
- deggion
- Писатель
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- Сообщения: 52
- Зарегистрирован: 09 май 2016, 11:30
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Re: Подарок
Еще можно слегка отклониться от стандартных видов подарков, и задуматься о более серьезном подарке! Во например для близких или родных может подойти как дипломное образование, которое вполне реально купить на этом сайте http://premium-diploms.com
- Kasl
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 13 май 2018, 09:38
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Re: Подарок
Мне мой парень подарил плейты для роликов моих, которые я давно хотела поменять, но никак руки не доходили. Знает, что мне действительно надо))
- Weelka
- Читатель
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- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 19 май 2019, 00:56
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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