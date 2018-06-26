Харизма » 27 июн 2018, 13:09

Ну вообще профессионалы в области домашних любимцев рекомендуют постоянно давать влажный, подчеркиваю что именно важный, корм для собаки.

Фактически нужно даже этот корм разнообразить, так что именно хочу заметить что покупайте для своей собаки такой вид корма. Найти же влажный корм в продаже можно вот здесь https://samizoo.ru/dlya-sobak/korm/vlazhnyy-korm/ , оцените сами предложение.